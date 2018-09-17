"Метінвест" в I півріччі 2018 року наростив капінвестиції більш ніж удвічі

На даний момент компанія реалізує низку великих проектів.

Metinvest B. V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", в січні-червні 2018 року збільшила капітальні інвестиції в 2,2 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до $420 млн з $193 млн.

Згідно з оприлюдненими консолідованим результатами фінансової діяльності за перше півріччя поточного року, на металургійний сегмент дприпало 64% капінвестицій (37% у першому півріччі-2017), на гірничодобувний - 35% (61%), корпоративні витрати - 1% (2%).

Зокрема, інвестиції в ММК ім. Ілліча за шість місяців цього року склали $122 млн (за шість місяців-2017 - $35 млн), "Азовсталь" - $76 млн ($20 млн), Північний ГЗК - $51 млн ($39 млн), Інгулецький ГЗК - $49 млн ($49 млн), "Метінвест-Шиппінг" - $48 млн ($1 млн), Центральний ГЗК - $33 млн ($3 млн), United Coal - $12 млн ($21 млн), інші активи - $28 млн ($25 млн).

При цьому зазначається, що частка проектів з нарощування виробництва досягла 37%, що на 26 процентних пункту (п. п.) вище у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (11%).

Крім того, повідомляється, що Технологічна стратегія-2030 фокусується на підвищення експлуатаційної безпеки та зниження екологічного навантаження. При цьому в металургійному секторі планується наростити виробництво сталі на "Азовсталі" і ММК ім. Ілліча до 11 млн тонн на рік шляхом реалізації численних проектів, включаючи капремонти доменних печей, будівництво нових машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ).

Планується зосередитися на низхідному потоці, щоб збільшити частку товарів з високою доданою вартістю (HVA), в основному, плоского прокату, секцій і нарощування випуску рейок, зниження витрат виробництва.

Зокрема, на "Азовсталі" триває будівництво установок вдування пиловугільного палива (ПВП) на доменних печах для зниження споживання природного газу: печі №№2, 4 вже працюють з ПУТ, будівництво установки до ДП-3 продовжується, її запуск в експлуатацію відкладений до першого кварталу 2019 року через узгодження з графіком капремонту агрегату. Капремонт ДП-3 передбачає підвищення її потужності до 1,3-1,6 млн тонн з 0,5-0,8 млн тонн на рік при зниженні собівартості продукції за рахунок скорочення споживання коксу і коксової дрібниці.

"Остаточне інвестиційне рішення було прийнято в липні 2017 року, розпочалася активна стадія будівництва. Запуск переноситься на перший квартал 2019 року через затримки з інженерними розробками і брак персоналу підрядників", - пояснюється в презентації піврічного звіту.

На ММК ім. Ілліча - будівництво МБЛЗ-4 для збільшення випуску безперервнолитих слябів на 1,5 млн тонн, до 4 млн тонн на рік. Активна фаза будівництва МБЛЗ-4 почалася у вересні 2016 року, пуск в експлуатацію очікується в четвертому кварталі 2018 року.

Також на ММК запланована реконструкція листопрокатного цеху "1700" (ЛПЦ-1700) для збільшення його продуктивності, підвищення якості сталевої поверхні і зменшення технологічних відходів. Основні інженерні розробки почалася в 3 кварталі 2017 року. Очікується, що детальна розробка і документація будуть готові у другому півріччі 2018 року, а введення в експлуатацію відбудеться в 2 кварталі 2019 року.

На ММК також ведеться реконструкція аглофабрики для зниження забруднення навколишнього середовища, зокрема, на агломашинах №7-9 були замінені фільтри.

У гірському сегменті передбачається підвищення якості продукції, збільшення вмісту заліза та підвищення основних механічних і хімічних характеристик залізорудної сировини для входу на преміальні ринки, збереження низької собівартості випуску ЗРС.

При цьому на Північному реалізується проект з будівництва дробарки і конвеєрної системи на Першотравневому кар'єрі, що дозволить знизити операційні та капітальні витрати на видобуток залізної руди та підтримання обсягів виробництва. Перша черга комплексу з транспортування руди був запущений в липні 2016 року, в 2019 році очікується запуск другої черги.

На Північному також йде модернізація газоочисної установки на обпалювальної машини "Лургі-552В" для дотримання гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у повітрі і поліпшення умов праці. До теперішнього часу замінено чотири з п'яти фільтрів, заміна п'ятого, як очікується, буде завершена в другому півріччі 2018 року.

На ІнгГЗК ведеться будівництво дробарки і конвеєрної системи для зниження операційних та капітальних витрат на видобуток залізної руди та підтримання обсягів виробництва концентрату.

Компанія "Метінвест-Шиппінг", логістичний підрозділ групи "Метінвест", придбала 1800 відкритих залізничних вагонів для доставки сировини і відправлення готової продукції, щоб зменшити негативний ефект від нестачі рухомого складу в Україні.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі і США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) і "Смарт-холдинг" (23,75%), спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".