США оголосили про нові мита на китайські товари на $200 мільярдів

Трамп підкреслив, що якщо Пекін прийме відповідні заходи, що Вашингтон введе додаткові мита на імпорт ще на $267 мільярдів.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 10%-го мита на імпортовані з Китаю товари на суму $200 мільярдів з 24 вересня, а також про намір ввести додаткові мита в розмірі $267 мільярдів, якщо КНР вирішить вжити заходів у відповідь. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-реліз Білого дому від 17 вересня.

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"Президент США повідомив, що дія тарифів набуде чинності 24 вересня. При цьому Трамп підкреслив, що до кінця року тарифи збережуться на рівні 10%, а з 1 січня вони зростуть до 25%. Як додав американський лідер, якщо Кита вирішить вжити заходів проти фермерів або інших галузей промисловості США, Вашингтон негайно почне третій етап, ввівши додаткові мита на імпорт приблизно на $267 мільярдів", - йдеться в повідомленні.

Глава Білого дому зазначив, що протягом декількох місяців США закликали Китай змінити свої нечесні торгові практики. Трамп вважає, що Вашингтон дав ясно зрозуміти, які зміни необхідні, дав Пекіну можливість поводити себе чесніше.

"Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з КНР. 15 червня цього року він оголосив, що у зв'язку крадіжкою Китаєм американської інтелектуальної власності і технологій, а також тим, що Пекін вдається до несправедливої торгової практики, США введуть мита у розмірі 25% на імпортовані з цієї країни товари на суму $50 мільярдів. Вони були введені двома частинами по $34 $16 мільярдів і набули чинності 6 липня і 23 серпня відповідно", - підкреслює видання.

Влада КНР негайно відповіла введенням мит на американський імпорт на аналогічні суми. Крім того, Китай США висловив протест у зв'язку з введенням додаткових тарифів і ініціював розгляд у СОТ.