Рада взялася за видобувні компанії - зобов'язала повністю розкрити інформацію про себе

Закон має показати, скільки компаній одержали спецдозволи, хто ними володіє, і як використовуються видані ділянки.

Верховна Рада України прийняла закон про забезпечення прозорості у видобувних галузях, зобов'язавши видобувні компанії розкривати інформацію про свою діяльність, що дозволить знизити корупційні ризики в нафтогазовій галузі.

Читайте такожПродажу нафтогазових ділянок може принести бюджету 3 мільярди - Держгеонадр

За ухвалення у другому читанні законопроекту №6229 проголосували 244 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів (свої голоси віддали депутати з усіх партій і фракцій, окрім "Батьківщини").

Як зазначила заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Ольга Бєлькова, прийняття закону забезпечить прозорий облік всіх доходів і витрат всіх газодобувних компаній.

"Цей законопроект був прийнятий у першому читанні в березні, проте в липні не змогли підтримати у другому читанні, так як були застереження від декількох фракцій. Ми провели зустрічі і підготували документ з правками. Я б дуже просила підтримки. Я вважаю, що цей парламент має забезпечити прозорий облік всіх доходів і витрат всіх видобувних компаній", - сказала вона.

Бєлькова зазначила, що документ був розроблений з метою впровадження в Україні стандарту прозорості "Ініціатива прозорості у видобувних галузях", який є всесвітньо визнаним.

За її словами, закон покликаний показати реальну картину: скільки компаній одержали спецдозволи, хто ними володіє, як використовуються видані ділянки.

Згідно з пояснювальною запискою, документ встановлює зобов'язання видобувних компаній щодо розкриття інформації, а також встановлює способи її публікації.

Як повідомляв УНІАН, даний законопроект був отриманий апаратом парламенту в середині червня 2016 року і підтриманий у першому читанні 1 березня 2018 року. Вперше він виставлявся на голосування у Верховній Раді в кінці лютого 2017 року. Тоді для його прийняття в першому читанні не вистачило 9 голосів. 3 липня 2018 року Верховна Рада України відправила на доопрацювання цей законопроект в парламентський комітет.

Довідка УНІАН. Ініціатива прозорості видобувних галузей (EITI - Extractive Industries Transparency Initiative) є міжнародним стандартом (а також організацією по просуванню цього стандарту в різних країнах світу), який забезпечує відкритість даних про видобуток нафти, газу та інших корисних копалин, а також про суми сплачених податків. При його використанні видобувні компанії повинні надавати дані про результати своєї фінансової та виробничої діяльності регіональне відділення EITI.