В Туреччині розслідують ввезення вугілля з окупованого Донбасу - ЗМІ

Офіційна Анкара заявила, що розслідує інформацію про ввезення антрациту з непідконтрольних уряду України територій.

Влада Туреччини першою після України почала розслідування можливого ввезення вугілля антрацитової групи з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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Про це повідомила Украинская правда з посиланням на розслідування журналістів Dziennik Gazeta Prawna.

"Видання звернулося до дипломатичних установ 18 європейських держав щодо їхніх дій з блокування купівлі місцевими фірмами вугілля з окупованої частини Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у відповідь лише Анкара заявила, що розслідує інформацію про ввезення антрациту з непідконтрольних уряду України територій. Решта спробували переадресувати питання до когось іншого або просто заявили про прихильність суверенітету й територіальній цілісності України.

Наприклад, влада Болгарії заявила, що ЄС ввів ембарго лише на торгівлю з Кримом і Севастополем.

"Немає аналогічних правових актів, котрі б забороняли імпорт із самопроголошених, так званих і невизнаних "ДНР/ЛНР", – йдеться в офіційній відповіді на запит польської газети.

Також зазначається, що цю позицію підтримала і Польща. При цьому низка європейських міністерств запит газети проігнорували.

Проте юристи наголошують, що можлива також інакша інтерпретація законодавства Євросоюзу: оскільки обидві так звані республіки опинилися в чорному списку ЄС, то нелегальною є кожна трансакція, яка приносить їм прибуток.

5 липня євродепутат Ярослав Валенса звернувся до Єврокомісії із запитом про обов’язкову інтерпретацію цього питання, але відповіді не отримав.

ЕП раніше писала, в який спосіб антрацит потрапляв до Польщі.

Після оприлюднення цієї інформації у ЗМІ міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський підтвердив ввезення до його країни антрациту з окупованих частин Донбасу.

Тхужевський пообіцяв, що у Польщі проведуть перевірку за фактом постачання вугілля з ОРДЛО та заборонять такі постачання.

Як відомо, засновник групи "СЄПЕК" Сергій Курченко зайнявся експортними поставками вугілля українського походження. Збут антрациту здійснюється переважно до Туреччини. Перші поставки почалися у квітні 2017 року, а набули системного характеру у травні-червні.

У червні головна військова прокуратура розпочала розслідування за фактом реалізації незаконно видобутого на окупованій території вугілля марки "антрацит" під керівництвом бізнесмена Сергія Курченка.