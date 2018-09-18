Львівський бронетанковий завод отримав нового директора

Новим директором заводу став Віктор Андрощук, який працює на заводі з 2001 року, пройшов шлях від головного механіка до головного інженера і виконуючого обов'язки директора.

Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Павло Букін своїм наказом призначив Віктора Андрощука директором держпідприємства «Львівський бронетанковий завод».

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Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

«Призначеному керівнику, який почав виконувати обов'язки 17 вересня, поставлено завдання збільшити виробничі потужності підприємства, освоїти ремонт і модернізацію нових зразків бронетехніки, підвищити зарплати працівникам заводу. Серед визначених пріоритетів - своєчасне і якісне виконання Державного оборонного замовлення», - говориться в повідомленні.

У дежконцерні додали, що Андрощук працює на заводі з 2001 року, пройшов шлях від головного механіка до головного інженера і виконуючого обов'язки директора, а в минулому він - кадровий військовий, танкіст.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Букін звільнив Романа Тимківа з посади директора держпідприємства «Львівський бронетанковий завод». Тоді було оголошено, що Тимків під час керівництва підприємством допустив неефективні рішення, які призвели до несвоєчасного ремонту військової техніки

Довідка УНІАН. Львівський бронетанковий завод - одне з провідних підприємств бронетанкової промисловості України, з 2011 року входить до складу ДК «Укроборонпром».

Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.