Газ для промисловості в перший місяць нового року не подорожчає

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, залишила без зміни ціну на природний газ для промислових споживачів на січень у розмірі 5900 грн за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила 26 грудня на відкритому засіданні.