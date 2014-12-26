Газ для промисловості в перший місяць нового року не подорожчає

11:58, 26 грудня 2014
Промисловість
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Ціна на природний газ для промислових споживачів на січень становитиме 5900 грн за тисячу кубометрів

Фото УНИАН

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, залишила без зміни ціну на природний газ для промислових споживачів на січень у розмірі 5900 грн за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила 26 грудня на відкритому засіданні.

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