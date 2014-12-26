Газ для промисловості в перший місяць нового року не подорожчає
11:58, 26 грудня 2014Промисловість
0
Ціна на природний газ для промислових споживачів на січень становитиме 5900 грн за тисячу кубометрів
НКРЕКУ зберегла ціни на природний газ на січень для промпідприємств / Фото УНІАН
Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, залишила без зміни ціну на природний газ для промислових споживачів на січень у розмірі 5900 грн за тисячу кубометрів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила 26 грудня на відкритому засіданні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter