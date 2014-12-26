Одеський НПЗ змінив гендиректора

Про це йдеться в повідомленні НПЗ у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Епштейн працював гендиректором заводу від квітня 2014 року, а Пономаренко до призначення гендиректором був заступником гендиректора з безпеки та режиму НПЗ.

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У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять у холдинг ВЕТЕК, за останні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

За документами, дані нафтопродукти не повинні були реалізовуватися на території України, а повинні були постачатися у треті країни, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. За оцінками МВС, злочинний дохід Курченка від зазначеної діяльності склав близько 7 млрд грн.

Зараз Курченко оголошений у міжнародний розшук, і правоохоронні органи вживають заходів щодо його затримання.