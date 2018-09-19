З’явилося нове ефектне відео випробувань українських реактивних снарядів "Оскол"

РС-80 "Оскол", калібром 80-мм, мають надзвукову швидкість польоту та спроектовані для озброєння вертольотів, літаків, а також наземних платформ.

Некеровані реактивні снаряди РС-80 "Оскол", які розроблені та виготовляються ДАХК "Артем", успішно пройшли черговий етап Державних випробувань.

Як повідомляє прес-служба концерну «Укроборонпром», для випробувань РС-80 був залучений льотний склад та фронтові бомбардувальники Су-24М однієї з бригад Повітряних Сил Збройних Сил України, які здійснювали вильоти на вогневе застосування нової зброї. Під час випробувань було підтверджено відповідність РС-80 тактико-технічним характеристикам та можливість їх застосування з бойових літаків.

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РС-80 "Оскол", калібром 80-мм, мають надзвукову швидкість польоту та спроектовані для озброєння вертольотів, літаків, а також наземних платформ. РС-80 призначена для знищення живої сили противника, бронетехніки, фортифікаційних споруд та інших цілей. Для забезпечення найбільш ефективного знищення противника, конструктори ДАХК "Артем" передбачили оснащення РС-80 різними бойовими частинами та детонаторами.

Зазначається, що оснащення цієї ракети пучково-осколковою бойовою частиною з програмованим підривачем дозволяє здійснювати підрив ракети безпосередньо у повітрі у декількох метрах від цілі. «У порівнянні із звичайним підривом, який проходить після удару ракети об землю, повітряний підрив дозволяє направити на противника більшу кількість уламків, що значно підвищує ефективність ураження цілі. При цьому дальність ураження наземних цілей становить понад 7 км. Окрім того, РС-80 може оснащуватись і кумулятивною бойовою частиною, для знищення бронетехніки противника», – йдеться в повідомленні.

Завдяки можливостям фронтового бомбардувальника Су-24М, ракети РС-80 "Оскол" були випробувані на всіх режимах польоту та під час різних погодних умов, додали у відомстві.

Наразі РС-80 вже пройшли випробування з наземних платформ, вертольотів та літаків, за результатами яких було визнано їхню відповідність основним тактико-технічним характеристикам. Таким чином, проведення Державних випробувань цих ракет, що є обов‘язковою умовою прийняття цих ракет на озброєння Збройними Силами України, знаходиться на фінальній стадії.