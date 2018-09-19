США звільнили від мит вироблені в Китаї Apple Watch і AirPods

Раніше Трамп заявляв, що компанія може уникнути підвищення ціни на свою продукцію, перевівши виробництво з Китаю до США.

Уряд США звільнив компанію Apple від мит на вироблені в Китаї «розумні» годинники Apple Watch і бездротові навушники AirPods на тлі введення нових мит на китайську продукцію.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

Керівництво Apple раніше у вересні попередило адміністрацію президента США Дональда Трампа про те, що новий етап введення мита може нанести серйозної шкоди компанії.

Велика частина його гаджетів виробляється в Китаї, і після набрання чинності обмежувальних заходів на китайський імпорт мито на нові моделі Apple Watch і AirPods повинно було зрости з $115 до $126. У компанії заявили, що це призведе до зростання вартості продукції Apple.

У відповідь на прохання компанії пом'якшити заходи щодо її продуктів Трамп відповів, що вона може уникнути підвищення ціни на свою продукцію і скоротити витрати на мита «до нуля», перевівши виробництво з Китаю до США.

Нагадаємо, Трамп 18 вересня оголосив про введення 10-відсоткового мита на китайські товари на суму $200 млрд. Вони почнуть діяти 24 вересня. З 2019 року збори з цих товарів зростуть до 25%. Китай вирішив відповісти митами на товари зі США на $60 млрд, встановивши тарифну ставку в 5% і 10%.

Раніше американська влада обклала митом продукцію з Китаю на суму $16 млрд з тарифною ставкою у 25%. Ці заходи набули чинності в серпні. Китай ввів у відповідь мито в 25% на американський імпорт сумою в $34 млрд.

У Китаї Apple безпосередньо наймає 10 тис. працівників, крім того, компанія забезпечує роботою ще 3 млн китайців. У США штат компанії налічує 80 тис. осіб і ще близько 2 млн осіб залежать від технологічного гіганта по всьому виробничому ланцюжку.