Газовики вимагають від Уряду адекватної ренти

Про це вони заявили під час прес-конференції у п'ятницю, що пройшла в ІА"Главкомі".

Як відомо, Кабінет міністрів України пропонує парламенту ввести на 2015 рік підвищені ставки ренти при видобутку газу приватними компаніями. Відповідна ініціатива міститься в проекті змін до Податкового кодексу, внесеного до Верховної Ради.

За словами фінансового директора компанії "Карпати газ" Артура Сомова, компанії будуть змушені елементарно скоротити видобуток.

"Як результат, обсяг надходжень до бюджету залишиться на старому рівні, але Україна змушена буде докупити додатково в найближчі 3 роки близько 2,5 млрд м3 газу. При цьому, якщо в поточній ситуації близько 70% від виручки вітчизняних добувних компаній повертається в бюджет України, то при закупівлі імпортного газу, всі 100% - це чистий валютний відтік з України",- наголошує Артур Сомов. Генеральний директор НДіКБ бурового інструменту, доктор наук Ярослав Кунцяк також заявив, що прогноз по надходженню до Держбютжету від збільшення рентних платежів нереалістичний.

"Потрібно не відсотки ренти збільшувати і тим самим заморозити увесь газовий видобуток в Україні, а допомагати кампаніям розробляти нові родовища. У нас є наукові розробки як видобувати газ на великих глибинах. Ми маємо чіткі підрахунки, що при цьому Україна повністю покриє свою потребу в газі із внутрішнього видобутку. Адже у 1970 роках на теритооії України видобувалося понад 70 мільярдів газу! Все це можна реанімувати. В Україні одні з найкращих фахівців у цій сфері і є ще своя технологічна база. У нас велика кількість законсервованих родовищ ще з часів Радянського союзу, які можна також вводити в роботу і видобувати з них газ. Якщо розконсервувати і запустити в роботу ці свердловини, то видобуток підніметься вже найближчим часом на 30%",- зазначає Ярослав Кунцяк.

Артур Сомов акцентує, що несприятливі умови інвестицій у газодобувні галузь переорієнтує інвесторів на Польщу і Румунію, які зараз створюють більш привабливі фіскальні умови для інвестування в добувну галузь.

"Так, за даними Ernst & Young (World bank database) гранична податкова ставка при видобутку нафти і газу в Польщі становить 19%, в Азербайджані 26%, а в Румунії - 30%. При цьому в Польщі та Азербайджані податки стягуються з прибутку, а не з доходу, як це робиться в Україні",- зазначає він.

Директор департаменту енергетики Міжнародного центру перспективних досліджень Наталія Слободян додала, що внутрішній видобуток нафти та газу в Україні знаходиться в стані стагнації, але наша держава має невикористаний потенціал природного та нетрадиційного газу.

"За даними інших зарубіжних дослідних центрів (зокрема, Стратфор) Україна має значні поклади природного газу. Найбільша їх частина зосереджена в східному регіоні (близько 85%). На західний і південний регіони припадає приблизно 15% покладів (відповідно 10 і 5%). Але ситуація ускладнюється тим, що майже половина запасів газу розміщена на родовищах, які знаходяться в кінцевій стадії розробки",- говорить Наталя Слободян.

Наталя Слободян також наголосила, що Україні надзвичайно повезло, адже ми володіємо найпотужнішими в Європі підземними сховищами газу, загальною ємністю близько 35 млрд куб.м. Ці потужності мають подвійне стратегічне значення для України: резерв на випадок збою поставок блакитного палива з Російської Федерації та потужний фінансовий актив у вигляді газового хабу.

Експерти ринку прогнозують, що при підвищені Урядом ставки рентних платежів, приватні газовидобувні компанії скоротять персонал в 2,5 - 3 рази, а також відбудеться падіння обсягів вітчизняного видобутку в 1,5 - 2 рази протягом наступних трьох років, що призведе, у свою чергу, до зростаючого дефіциту газу українського видобутку. В свою чергу його треба буде заміщати імпортним газом (до 0,5 млрд в 2015 році). Таким чином, державний бюджет кумулятивно недоотримає близько 12,5 млрд грн протягом наступних трьох років, а країна повинна буде додатково імпортувати 2,5 млрд м3 газу, що критично поглибить її енергозалежність від тієї ж Росії. І відповідальність за такий крок і його наслідки в повній мірі зараз на Уряді України.