"Метінвест" хоче реструктуризувати кредитів на $800 млн

Про це повідомив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков в інтерв'ю газеті "Капитал".

"На наступний рік у нас досить великий банківський борг у розмірі близько 800 млн дол. Сьогодні ми ведемо дискусію з банкірами щодо продовження цього зобов'язання або надання будь-якого інструменту, який би допоміг реструктуризувати цей борг. Залишилися 100 млн дол. єврооблігацій і близько 100 млн дол. позик (на купівлю вугільних шахт United Coal у США)", - сказав Риженков.

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Причому він повідомив, що у «Метінвесту» сумарно близько 3 млрд доларів боргів.

"Крім вищеназваних, які ми повинні погасити наступного року, є єврооблігації із погашенням у 2018 році у розмірі 750 млн дол., відстрочені єврооблігації на 300 млн дол. із погашенням у 2015-2016 рр. та інші борги", - додав гендиректор.

Водночас він наголосив, що все фінансування беззаставне, за винятком торговельних ліній, де застава - це виручка від продажу споживачам.

Риженков зазначив, що вимог про дострокове погашення боргів немає, проте труднощі в цьому питанні компанія все-таки відчуває.

"Ми намагаємося заспокоїти наших кредиторів. Наш основний аргумент - з точки зору економіки і суті компанії, ми маємо довгострокову перспективу, чим і переконуємо всіх наших кредиторів. Непрості часи слід пройти разом, і позитив від цього буде більший порівняно з тим, якщо різко вимагатимуть дострокового повернення кредитів. Поки що нас чують. Сподіваємося, що будуть чути і далі", - сказав голова компанії.

Крім того, він розповів, що за підсумками 2014 року очікує скорочення продажів на російський ринок на 30%. Причому додав, що через девальвацію російського рубля "Метінвесту" вигідніше постачати метал у Європу і на далекосхідний ринок, ніж у Росію.

Як повідомляв УНІАН, «Метінвест» 28 листопада виконала частковий обмін своїх непогашених гарантованих облігацій на суму 500 млн дол. (процентна ставка 10,25% річних) із погашенням у травні 2015 року на нові гарантовані облігації. «Метінвест» отримав пропозиції з обміну облігацій номінальною вартістю 386,3 млн. дол. Причому загальна номінальна вартість решти непогашених облігацій склала 113,7 млн дол.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

У металургійний дивізіон компанії входять 11 підприємств, серед яких українські меткомбінат «Запоріжсталь», «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничодобувного дивізіону входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітної сировини: Північний, Інгулецький, Центральний, Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).