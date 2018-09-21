В Кабміні готується наказ про скасування дозволів Держгеонадр для компанії бізнесмена Фукса

Також прем'єр-міністр уточнив, що його представник, присутній на комісії з надрокористування, був не згоден з даним рішенням.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Секретаріату Кабінету Міністрів підготувати проект постанови уряду про скасування наказу Державної служби геології та надр про розширення меж ділянок видобутку нафти і газу для компанії "Іст Юроуп Петролеум" (минула назва – "Голден Деррік"), яка, за даними ЗМІ, належить бізнесменові Павлу Фуксу.

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Про це він заявив у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

"Я дав доручення Секретаріату уряду юридично підготувати проект постанови про скасування тих рішень в рамках повноважень уряду", - повідомив прем'єр-міністр.

За його словами, представник Кабміну висловив свою незгоду з цим рішенням під час його прийняття Комісією з надрокористування при Держгеонадр.

Також Гройсман нагадав, що рішення Держгеонадр було підписано заступником голови відомства Миколою Фощієм, який тимчасово виконував обов'язки голови в цей період, і який 3 вересня був затриманий співробітниками правоохоронних органів під час отримання хабара у розмірі 3 тисяч доларів.

Компанія "Голден Деррік" у жовтні 2017 року була перейменована на "Іст Юроуп Петролеум".

За даними ЗМІ, 33% компанії володіє державна компанія "Надра України", 67% - Hartlog Limited (Кіпр), яка належить власникові MosCityGroup бізнесменові Фуксу.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня працівники Департаменту захисту Національної економіки поліції і прокуратури Київської області затримали першого заступника голови Державної служби геології та надр Миколи Фощия під час отримання 3 тисяч доларів хабара.

На час затримання Фощій тимчасово виконував обов'язки голови Держгеонадр, так як діючий керівник Держгеонадр Олег Кирилюк перебував у відпустці.

Раніше через відсутність аукціонів діяльність Держгеонадр гостро критикувалася з боку гравців ринку.

В середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом останніх чотирьох років Держгеонадр видала близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких тільки 43 - за результатами проведення аукціонів.

У часи президентства Віктора Януковича ЗМІ пов'язували компанію "Голден Деррік" з інтересами екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Проведена Генпрокуратурою перевірка встановила, що в 2011-2012 роках Державна служба геології та надр без проведення аукціонів видала "Голден Деррік" 48 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Згідно перевірці, 26 рішень було ухвалено при відсутності передбачених законом документів. Ще по 16 ділянок, наданих у користування компанії, протягом двох років не сплачено до бюджету понад 5 мільйонів гривень за геологічну інформацію, яка необхідна для використання корисних копалин.