В Україні скоротилося промвиробництво - вперше цього року

До серпня падіння промвиробництва було зафіксоване у грудні 2017 року, після чого показник демонстрував зростання 7 місяців поспіль.

Промислове виробництво в Україні в серпні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з серпнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів впало на 0,5% після зростання на 2,9% місяцем раніше.

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Як свідчать дані на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво в серпні в річному вираженні також впало на 0,5% після зростання на 2,3%.

Порівняно з попереднім місяцем – липнем 2018 року промвиробництво в серпні без урахування коригування на ефект календарних днів впало на 0,5%, з урахуванням коригування – на 0,7%.

До серпня падіння промвиробництва в Україні в річному вираженні було зафіксоване у грудні 2017 року (мінус 0,5% без урахування коригування на ефект календарних днів), після чого показник демонстрував зростання в аналогічному вимірі 7 місяців поспіль.

За інформацією Держстату, найбільше падіння в річному вираженні зафіксоване у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (30%), виробництві коксу і продуктів нафтопереробки (7,6%), виробництві електричного обладнання (7,3%).

Найбільше зростання у річному вираженні зафіксоване в хімічній промисловості (10,3%), виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (10,2%), видобутку сирої нафти і природного газу (7,3%).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, зростання промислового виробництва в Україні в липні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з липнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів прискорилася до 2,9% з 2,2% місяцем раніше.

У 2017 році в Україні зафіксовано падіння промвиробництва на 0,1% після зростання на 2,8% у 2016 році.