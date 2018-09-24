У СБУ розповіли, як борються з незаконними поставками сировини на «Кримський титан»

Cанкції щодо компаній, які незаконно постачають сировину на «Кримський титан», були введені ще в квітні 2017 року.

Служба безпеки України вживає заходів щодо реалізації санкцій, введених згідно з рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 28 квітня 2017 року, до компаній, які поставляли ільменітовий концентрат на територію тимчасово окупованого Криму поза митним контролем через закритий пункт пропуску «Керченський морський торговельний порт».

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Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит УНІАН щодо заходів, що були вжиті для недопущення незаконних поставок сировини з території України на хімпідприємство «Кримський титан».

«Згідно з рішенням РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введених в дію указом президента України від 15 травня 2017 року) до юридичних і фізичних осіб, які здійснювали ввезення ільменітового концентрату на територію АР Крим поза митним контролем через закритий пункт пропуску «Керченський морський торговельний порт», застосовані санкції, термін яких продовжений рішеннями РНБО і введений в дію указами президента від 14 травня та 21 червня 2018 року», - сказано в повідомленні.

«Заходи щодо реалізації зазначених санкцій здійснюються СБУ в межах компетенції», - додали у відомстві.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, хімпідприємство «Кримський титан», яке знаходиться на території окупованого Криму і загрожує півострову та прикордонній території України екологічною катастрофою, продовжувало свою роботу виключно завдяки постачанням сировини з території України. Поставки здійснюються за «сірими» схемами через українські порти, потім через турецькі, а далі - російські порти.

Про постачання сировини з України на «Кримський титан» ще в 2017 році заявляв генеральний прокурор Юрій Луценко. Але ситуація, як свідчать дані ЗМІ, не вирішена і до цього дня.

Довідка УНІАН. У ніч з 23 на 24 серпня на хімпідприємстві «Кримський титан» в Армянську на території окупованого Криму був зафіксований грандіозний викид токсичного сірчистого ангідриду. Другий викид стався в ніч з 4 на 5 вересня. Токсичні пари поширилися на прикордонні території Херсонської області України, з яких були евакуйовані діти і вагітні жінки.

Експерти називають подію в Армянську техногенною катастрофою і озвучують дві версії події: джерелом викиду хімречовин міг стати кисловідстійник заводу через спеку та відсутність води з Північно-Кримського каналу, також під час військових навчань Росії, які проходять на території Криму, в підприємство потрапив снаряд.

Силовиками Херсонській області відкрито кримінальну справу у зв'язку з подією в Армянську. Крім того, МЗС України заявив, що збирає всі необхідні матеріали і докази хімічного викиду в Криму для звернення до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

11 вересня стало відомо, що завод «Кримський титан» 9 вересня повністю зупинив виробництво.