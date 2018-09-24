Підприємства ГМК України інвестують понад 40 мільярдів гривень в модернізацію

Найбільший сталевий виробник України, група Метінвест, спрямує на ці цілі близько 33 млрд грн.

Підприємства гірничо-металургійного комплексу України в поточному році спрямують понад 35 млрд грн. на інвестиції в технічне переозброєння і модернізацію виробництва.

Про це повідомив голова Федерації металургів України Сергій Біленький в ефірі телеканалу 112-Україна, повідомляє Мінпром.

За його словами, при цьому найбільший сталевий виробник України, група Метінвест, спрямує на ці цілі близько 33 млрд грн.

Крім того, комбінат Арселорміттал Кривий Ріг задекларував плани освоїти в поточному році 10 млрд грн. інвестицій. "Інші підприємства поки не зрозуміло. Це буде менше, але вони (інвестиції - Мінпром) теж там не менше 3-4 млрд грн.", - сказав С. Біленький.

Він уточнив, що передусім інвестиції направляються в технологічне переозброєння діючих підприємств.

"Такі інвестиції дозволяють українським підприємствам зберегти конкурентність в умовах посилення конкуренції на світових ринках", - пояснив глава ФМУ.