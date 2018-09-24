"Нафтогаз" з жовтня підвищує ціни на газ для промспоживачів

Мінімальні ціни на газ зростуть до 13 438,8 гривні за тисячу кубів, максимальні - до 14 586 гривень за тисячу кубів.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 жовтня підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 9,7% порівняно з вереснем – до 13 438,8 гривні з 12 249,6 гривні за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

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Максимальні ціни для промспоживачів з 1 жовтня будуть підвищені на 9,4% – до 14 586 гривень з 13 338 гривень за тисячу кубометрів газу.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або купуватиме не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2017 році "Нафтогаз" сплатив до держбюджету понад 100 мільярдів гривень податків і дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 мільярда гривень.