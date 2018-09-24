У світі з'явиться нова найбільша золотовидобувна компанія

Канадська компанія Barrick Gold поглинає зареєстровану в Лондоні Randgold Resources.

Канадська золотодобувна компанія Barrick Gold оголосила про покупку зареєстрованої в Лондоні Randgold Resources.

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Про це повідомляють Ведомости з посиланням на спільну заяву компаній.

"Вартість операції становитиме трохи більше 6 мільярдів доларів. В результаті злиття двох компаній з'явиться найбільша в світі золотодобувна компанія за собівартістю виробництва золота", - йдеться в повідомленні.

Капіталізація об'єднаної компанії становитиме близько 18,3 мільярда доларів. Вона продовжить працювати під брендом Barrick Gold.

Акціонери Randgold в ході операції отримають по 6,128 акції нової компанії за кожну акцію, що належить їм Randgold. Таке рішення було прийнято з урахуванням середньозважених котирувань акцій Barrick на Нью-Йоркській фондовій біржі і депозитарних розписок Randgold на біржі NASDAQ за 20 останніх торгових сесій (по 21 вересня включно).

Після операції акціонери Barrick володітимуть 66,6% акцій нової компанії, акціонери Randgold – 33,4%. Рада директорів об'єднаної компанії очолить голова ради директорів Barrick Джон Торнтон, пост гендиректора займе Марк Брістоу, обіймає аналогічну посаду в Randgold.

Як пише Reuters, минулий фінансовий рік був складним для обох компаній Barrick і Randgold втратили у звітному періоді близько третини ринкової капіталізації кожна.

Акції Barrick дешевшають через критики довгострокової стратегії компанії, капіталізація Randgold знижується через операційних проблем, у тому числі через страйк на одній з найбільших копалень компанії.