"Укроборонпром" завершив випробування нової бронемашини "Лев" (фото)

Машина створена на базі танка Т-72 і призначена для евакуації і буксирування військової техніки в умовах бойових дій.

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", успішно завершило відомчі випробування броньованих ремонтно-евакуаційної машини (БРЕМ) "Лев" і готова до її серійного виробництва.

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Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"Машина створена на базі танка Т-72. БРЕМ призначена для евакуації і буксирування несправної, пошкодженої гусеничної та колісної військової техніки в умовах бойових дій, проведення її поточного і середнього ремонту в польових умовах", - сказано в повідомленні.

В держконцерні зазначили, що "Лев" оснащений лебідкою з тросом робочою довжиною 200 метрів, яка розвиває тягове зусилля в 22000 - 25000 кг, а при використанні додаткових поліспастів - до 75000 кгс. Електрозварювальне обладнання, яке живиться від генератора ремонтно-евакуаційної машини, дозволяє проводити електрозварювальні роботи в польових умовах.

"Також БРЕМ "Лев" має кран-стрілу максимальною вантажопідйомністю 12 тонн для проведення в польових умовах монтажу-демонтажу вузлів і агрегатів, зокрема, танкових башт, двигунів, коробок передач, опорних катків і т. п. Додатково машина обладнана вантажною платформою, що дозволяє транспортувати запасні частини, необхідні для проведення ремонтних робіт, вагою до 1,5 тонни", - сказано в повідомленні.

На БРЕМ "Лев" передбачена можливість установки двигуна потужністю 780 (840) к/с, які дозволяють 41-тонної машини розвивати максимальну швидкість руху до 60 км/год. Бронемашина здатна працювати в діапазоні температури повітря від -40 до +40 градусів Цельсія, а також має запас ходу не менше 460 кілометрів грунтовою дорогою. Екіпаж машини – три людини, на озброєнні БРЕМ – кулемет НСВТ (КТ-12,7)

Довідка УНІАН. Львівський бронетанковий завод - одне з провідних підприємств бронетанкової промисловості України, з 2011 року входить до складу ДК "Укроборонпром".

Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.