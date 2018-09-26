"Нафтогаз" хоче змінити умови продажу газу для промисловості

У новій моделі передбачається можливість зміни ціни кілька разів в день.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує перейти на нову модель реалізації газу для промисловості, яка передбачатиме можливість зміни ціни кілька разів на день.

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Про це на прес-конференції заявив головний комерційний директор «Нафтогаз» Юрій Вітренко, передає кореспондент УНІАН.

"Ми переходимо до нової схеми, коли "Нафтогаз" продаватиме газ за довгостроковими контрактами, які були підписані раніше. Решта буде реалізовуватися через "Нафтогаз Трейдинг", - заявив він.

Вітренко додав, що буде можливість змінити ціну на газ кілька разів на день відповідно до зміни цін на європейських ринках і курсу гривні.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" створив три дочірні компанії для поставок газу безпосередньо промисловості, теплокомуненерго і населенню, виключаючи з ланцюжка поставок облгази, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу.

Населенню газ поставлятиме компанія «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГПК), теплокомуненерго - «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Тепло», комерційним клієнтам - «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.