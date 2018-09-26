ОПЗ відібрав нову компанію для роботи за давальницькою схемою

Компанія ETFX UK Group виграла з такими тарифами на переробку: аміак - 34 долара/тонна; карбамід - 46,5 долара/тонна.

Найбільше хімічне підприємство України - Одеський припортовий завод (ОПЗ) відібрало за результатами конкурсу маловідому компанію ETFX UK Group (Оман) для роботи за давальницькою схемою.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик.

Згідно з повідомленням, станом на 21 вересня до ОПЗ надійшли пропозиції від компаній International V. T. I. Group Holding (США), ETFX UK Group та ТОВ "Борос".

Однак компанії International V. T. I. Group Holding B. V. і ТОВ "Борос" надали неповні пакети документів, передбачених умовами відбору компаній і зазначених у повідомленні про проведення відбору компаній, у зв'язку з чим ОПЗ не мало можливості розглядати їх цінові пропозиції.

"разом з тим компанія ETFX UK Group надала повний пакет документів, запропонувала тарифи на переробку і відвантаження готової продукції: аміак - 34 долара/тонна; карбамід - 46,5 долара/тонна - і виконала інші обов'язкові умови відбору компаній, вказані в повідомленні про проведення відбору компаній", - повідомив Щурик.

Він зазначив, що пропозиції компаній International V. T. I. Group Holding і Trameta (Словаччина) про перенесення строків надання компаніями пакетів документів до уваги не бралися, оскільки це не передбачено процедурою проведення конкурсу.

ETFX UK Group також брала участь у попередньому конкурсі ОПЗ, який проходив у липні цього року.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня ОПЗ відібрав компанію "Ліберті газ" для роботи за давальницькою схемою.

"Ліберті газ" виграла з такими тарифами на переробку: аміак - 32,5 долара/тонна, карбамід - 44,0 долара/тонна.

14 вересня Щурик повідомив, що "Ліберті газ" не може далі виконувати умови договору з ОПЗ і тому була розпочата процедура розірвання договору.

ОПЗ закінчив перше півріччя 2018 року з чистим прибутком в розмірі 246,8 мільйона гривень порівняно з чистим збитком у розмірі 108,2 мільйона гривень за січень-червень 2017 року

99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу потрапив в число об'єктів великої приватизації – його планували продати в цьому році.

26 червня Щурик повідомив, що борги підприємства становлять 7,2 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – за випуском азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.