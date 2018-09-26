Україна в серпні піднялася на 12-е місце в рейтингу виробників сталі

Минулого місяця наша країна виробила майже 1,8 мільйона тонн сталі.

Українські металурги в серпні 2018 року порівняно з серпнем минулого року скоротили виробництво сталі на 3,7% - до 1,786 мільйона тонн і при цьому піднялися з 13-го на 12-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-серпня поточного року Україна збільшила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 2% - до 13,992 мільйона тонн, зберігши 13-е місце в світовому рейтингу виробників сталі.

Згідно з повідомленням, у серпні лідерство в рейтингу традиційно зберіг Китай з показником 80,326 мільйона тонн (зростання на 2,7% до серпня 2017 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися наступним чином: Індія (8,839 мільйона тонн, +3,7%), Японія (8,8 мільйона тонн, +0,9%), США (7,461 мільйона тонн, +5,1%), Росія (6,17 мільйона тонн, -0,1%), Південна Корея (6,097 мільйона тонн, без змін), Німеччина (3,9 мільйона тонн, +7,5%), Бразилія (3,02 мільйона тонн, +2,2%), Туреччина (3 мільйони тонн, -5,7%) і Тайвань (2,04 мільйона тонн, +8,2%).

Загалом в серпні 2018 року порівняно з серпнем минулого року 64 країни, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 2,6% - до 151,740 мільйона тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-серпень позиції лідера продовжує утримувати Китай - 617,398 мільйона тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 5,8%).

Далі йдуть Індія (71,14 мільйона тонн, +6,7%), Японія (70,2 мільйона тонн, +0,8%), США (56,9 мільйона тонн, +4%), Південна Корея (48,33 мільйона тонн, +2,7%), Росія (48,264 мільйона тонн, +1,9%), Німеччина (30,255 мільйона тонн, +3%), Туреччина (25,159 мільйона тонн, +1,7%), Бразилія (23,234 мільйона тонн, +3,3%) та Іран (16,437 мільйона тонн, +21,6%).

За 8 місяців 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року 64 країни, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі загалом на 4,8% - до 1,194 мільярда тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2017 року опустилася на 12-е місце, скоротивши виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком – до 22,7 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найбільш помітно в 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу. У 2016 році наша країна також зберегла 10-е місце в рейтингу.