Перед продажем президентської «Кузні на Рибальському» з неї вивели нерухомість - ЗМІ

У серпні понад 60 000 м2 нерухомості заводу «Кузня на Рибальському» президента Петра Порошенка і його соратника Ігоря Кононенка передали компанії «Буд-Реновація».

Прес-секретар президента Святослав Цеголко анонсував продаж заводу «Кузня на Рибальському», що спеціалізується на суднобудуванні. Його кінцевими бенефіціарними власниками є президент Петро Порошенко і нардеп від БПП Ігор Кононенко.

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Як з’ясували в Bihus.Info, перед цією заявою, 14-16 серпня понад 60 000 м2 нерухомості на Електриків, 26, де і знаходиться «Кузня на Рибальському», було передано іншому підприємству – ТОВ «Буд-Реновація». Про це свідчать офіційні витяги з держреєстру нерухомості.

Компанія «Буд-Реновація» заснована три місяці тому самою ПАТ «Кузня на Рибальському», а її кінцевими бенефіціарами також є Петро Порошенко та Ігор Кононенко.

Серед переданої нерухомості – цехи, склади та верф. Судячи з підстав, вказаних у витязі з реєстру, майно передане «Буд-Реновації» безоплатно, йдеться в розслідуванні.

Стандартною практикою в такій ситуації є передача нерухомості, як внеску до статутного капіталу новоствореної компанії, пояснює керівник департаменту корпоративного права компанії "Юрімекс" Святослав Кібець.

За інформацією з фінансового звіту “Кузні на Рибальському” за 2017 рік, їхні основні засоби оцінювалися у понад 275 мільйонів гривень, інвестиційна нерухомість - у більше ніж 28 мільйонів. Водночас статутний капітал фірми “Буд-Реновація” становить 6 мільйонів гривень.

Серед основних причин, які могли спонукати власників передати перед продажем нерухомість компанії новій фірмі, юристи виділяють бажання потенційного покупця захистити майно від можливих зазіхань, або уникнути виплати зобов’язань, що накопичились у “Кузні на Рибальському” за попередні роки.

“Подібна передача майна використовується, щоб запобігти накладенню можливих обтяжень, або зверненню стягнення на майно, наприклад через борги перед партнерами, або невиконані податкові зобов”язання”, - зазначає Кібець.

Юрист акцентує, що подібна практика не гарантує намір покупця уникнути виплати боргів, але цілком дозволяє йому це зробити.

Відповідно до фінансового звіту за 2017-й рік «Кузня на Рибальському» мала понад 178 мільйонів гривень кредиторського боргу за товари, роботи і послуги, більше 78 мільйонів гривень - за розрахунками з бюджетом і більше 1,1 мільярда гривень - за одержаними авансами.

Зазначимо, що основний вид діяльності “Буд-Реновації” - “організація будівництва будівель”. Нині поруч з “Кузнею на Рибальському” зводиться скандальний житловий комплекс “Rybalsky”, який журналісти пов’язують з нардепом Нестором Шуфричем та екс-головою Держкомпідприємства Михайлом Бродським.

Як повідомляв УНІАН, речник президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко повідомив, що Фонд "Прайм ессетс кепітал", який управляє активами Петра Порошенка, збирається продати суднобудівний завод "Кузня на Рибальському". За його словами, фонд досяг принципової угоди про продаж підприємства вітчизняному покупцеві.