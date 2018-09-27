Британська нафтогазова компанія почала буріння нової свердловини у Львівській області

У листопаді компанія планує почати ще одне буріння свердловини глибиною 3,5 км на Монастирецькому родовищі.

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні Cadogan Petroleum почала буріння нової свердловини Вовче-2 на Бітлянській нафтогазової площі у Львівській області.

Читайте такожУ Держгеонадр розповіли про результати пошуку нафти та газу на шельфі Чорного моря

Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

Відзначається, що буріння свердловини займе близько 20 днів. Свердловина націлена на дослідження потенціалу площі, яка є супутником старішого нафтового родовища.

Також повідомляється, що в листопаді компанія планує почати буріння свердловини «Блаж-10», глибиною 3,5 км на Монастирецькому родовищі у Львівській області, що займе близько трьох місяців.

Довідка УНІАН. Cadogan Petroleum PLC - британська компанія, що займається видобутком нафти і газу в Україні. Володіє 8 ліцензіями. Акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі. Основний видобуток цієї розвідувально-видобувної компанії зосереджений на родовищах Дніпро-Донецького басейну на сході країни. Крім цих ділянок компанія також працює на заході України - в Карпатах.