Найбільший у світі хімічний концерн BASF планує побудувати завод у Київській області

Потужність заводу з виробництва бетонних добавок становитиме 10 тисяч тонн.

Найбільший у світі хімічний концерн BASF (Німеччина) планує побудувати в Обухові (Київська область) завод з виробництва бетонних добавок потужністю 10 тис. тонн.

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Як повідомляє прес-служба BASF, концерн вже презентував проект будівництва підприємства.

«Завод потужністю 10 тисяч тонн вироблятиме різні види добавок, які покращують якість і властивості бетону, а також знижують собівартість бетонної суміші (кінцевого продукту) завдяки економії цементу. Це лінійки продуктів MasterPozzolith, MasterRheobuild і MasterGlenium», - сказано в повідомленні.

На першому етапі будівництва заводу обсяг інвестицій становитиме 2 млн євро.

Як зазначив після презентації проекту генеральний директор BASF Андреас Лір, будівництво нового заводу допоможе концерну локалізувати виробництво необхідних матеріалів, які раніше він змушений був імпортувати, що підвищувало ринкову вартість продукції.

«Ставши ближче до наших клієнтів, ми зможемо враховувати вимоги до якості вітчизняних цементних та інших сировинних матеріалів і задовольняти особливі потреби місцевого ринку. Це наш перший інвестиційний проект за більш ніж 25 років присутності на українському ринку, і ми вдячні за підтримку місцевій владі та нашим партнерам — UkraineInvest і Торгово-промисловій палаті України», — цитує Ліра прес-служба BASF.

Довідка УНІАН. BASF – найбільший у світі хімічний концерн. Концерн володіє 160 дочірніми підприємствами в Європі, Америці та Азії. Концерн підтримує зв'язки з 170 країнами світу і виробляє більше 7000 найменувань продуктів. Близько 60% своєї продукції BASF реалізує в Європі, 21,5% – у США, 5,3% – у Південній Америці, на Азію, Африку і Тихоокеанську зону припадає 15,9% продукції.