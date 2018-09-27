Україна вперше представила військову техніку на міжнародній виставці ADAS-2018

Українська делегація домовилися з президентом Філіппін про прискорення підписання угоди про військово-технічне співробітництво.

Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт», яке є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки в Україні, вперше представляє продукцію вітчизняного оборонно-промислового комплексу на Міжнародній виставці та конференції з оборони і безпеки ADAS-2018, яка проходить у столиці Філіппін місті Маніла з 26 до 28 вересня.

Читайте також"Укроборонпром" завершив випробування нової бронемашини "Лев" (фото)

Як повідомляє прес-служба державного концерну «Укроборонпром», українська делегація, яку очолює Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Філіппіни за сумісництвом Олександр Нечитайло, вже провела зустріч із президентом Філіппін Родріго Дутерте.

«Під час зустрічі Нечитайло та в.о. директора ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» Владислав Бельбас домовилися з президентом Республіки Філіппіни про прискорення підписання угоди про військово-технічне співробітництво з Україною. Президент Філіппін оцінив участь України у виставці ADAS-2018 як надзвичайно важливу для розвитку двостороннього співробітництва», - сказано в повідомленні.

В «Укроборонпромі» зазначили, що на виставці продукцію українського ОПК демонструють з використанням сучасних технологій, за допомогою відео в форматі віртуальної реальності.

«Таким чином, відвідувачі українського стенду знайомляться із сучасними зразками вітчизняної техніки, серед них - БТР-4МВ від ДП «ХКБМ імені Морозова», 3D радар 80К6Т, розроблений КП «НВК «Іскра», багатоцільові транспортні літаки Ан-132 і Ан-178 від ДП «Антонов», самохідний міномет калібру 120 мм на базі шасі бронеавтомобіля Барс-8 від ДП «Укроборонсервіс», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Спецтехноекспорт» - державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство, основною сферою діяльності якого є експортно-імпортні відносини на світовому ринку продукції та послуг військового та подвійного призначення. Підприємство залучає в Україну передові технології та методи організації виробництва, реалізуючи спільні з іноземними партнерами проекти, сприяє проведенню наукових досліджень у сфері військових технологій.