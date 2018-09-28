Військові отримали новітній український БТР «Буцефал» (відео)

БТР обладнаний потужною 30-мм гарматою та бойовим модулем, що містить протитанкові керовані ракети "Стугна".

Військовослужбовці операції Об'єднаних сил (ООС) отримали новий БТР "Буцефал", розроблений ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування".

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС на сторінці в Facebook.

"Новітній БТР-4Е "Буцефал" – повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро з машинобудування і виготовляється на заводі імені Малишева. Він призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки в бою", – зазначили в прес-службі ООС.

В штабі повідомили, що БТР обладнаний потужною 30-мм гарматою та бойовим модулем, що містить протитанкові керовані ракети "Стугна". Крім того, він має два водометних рушії і насоси для відкачки води, тому здатний вплав форсувати водні перешкоди.

"Буцефал" може ефективно протидіяти навіть важкій броньованій техніці на кшталт танків Т-72, які є на озброєнні російсько-окупаційних військ. Військовослужбовці Об’єднаних сил вже встигли гідно оцінити бойові спроможності новітньої бойової машини", – додали в прес-службі.