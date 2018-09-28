Єдиний в Україні виробник харчування для новонароджених може повернутися до законних власників

Як кажуть юристи, до захоплення виявився причетний представник офшорної компанії, яка фігурує в інших рейдерських захопленнях.

Єдиний в Україні виробник харчування для дітей з перших місяців життя незабаром може почати нормальну роботу.

Як пише Обозреватель, мова йде про "Хорольський завод дитячих продуктів харчування".

"Після майже трьох років рейдерського захоплення, який паралізував роботу, законні власники "Хорольського заводу дитячих продуктів харчування", власники заводу мають шанс зайти на власний комбінат і нормалізувати роботу унікального підприємства, від якого залежить здоров'я українських дітей", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що з 2015 року триває рейдерське захоплення єдиного майнового комплексу ПАТ "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів". Придбавши у 2005 році підприємство за 15 млн. дол., законні власники вклали у нього ще майже 50 млн. дол. Внаслідок вдалих інвестицій та контролю за якістю, підприємство вийшло на рівень, коли займало понад 50% ринку дитячого харчування і виробляло продукцію тільки з натурального свіжого молока, що відповідала найвищим світовим стандартам якості.

Як заявляє власник підприємства Георгій Сажинов, схоже, саме такий успіх і привернув увагу рейдерів, які спочатку здійснили незаконне відчуження майна, а потім і фізичне захоплення комбінату.

"Справжні власники підприємства до сьогодні не мали можливості потрапити на територію. Варто зазначити, що атака на комбінат здійснювалася, зокрема, за активної участі високопосадовців Міністерства юстиції України, працівників територіальних органів державної реєстрації, приватних нотаріусів, фінансових установ, юридичних осіб. Протягом своєї "господарської діяльності" зловмисники звільнили ряд спеціалістів комбінату, розпродали і розпиляли на кольорові метали частину обладнання, чим поставили від загрозу якість продукції, яка до захоплення була "візитівкою" підприємства", - заявив він.

За словами директора "Бізнес-Варта" Ольги Матвєєвої, довгий час слідство проходило в надзвичайно повільному режимі.

"Після розгляду питання на Міжвідомчій комісії із питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств законні власники комбінату отримали постанову слідчого, яка передає їм на відповідальне зберігання цілісний майновий комплекс ПАТ "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів". Це дозволяє їм разом з правоохоронцями зайти на територію підприємства", - говорить Матвєєва.

Юристи, що надають підтримку підприємству, зокрема адвокат "Бізнес-Варти" Андрій Наход і адвокат Дмитро Моргун, зараз перебувають безпосередньо на місці події і заявляють, що готові надати повну інформацію про хід справи.

Як повідомляє Ольга Матвєєва, зрушення у справі стали можливими тільки при підтримці людей, які мають непохитну громадянську позицію, зокрема, народних депутатів, громадських діячів, юристів і представників ЗМІ. Саме їх небайдужість та бажання відстоювати до кінця права вітчизняних підприємців, каже вона, дозволили перейти від обговорення до конкретних дій.

Вона стверджує, що до захоплення виявився причетний представник офшорної компанії, яка фігурує в інших рейдерських захопленнях. А як показали вітчизняні та іноземні журналістські розслідування, ця особа нібито пов'язана з чинним міністром юстиції, про що було зазначено ще на II Антирейдерському форумі 3 серпня.

"Зараз на підприємстві проводяться слідчі дії. Слідкуйте за новинами на нашій сторінці. Сьогодні ми на місці події, готуємо прямі ефіри безпосередньо з території комбінату і відкриті до співпраці", - заявляє директор" Бізнес-Варти".

У свою чергу Голова Ради директорів "Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський зазначив, що нормальне існування комбінату можливе лише за умови, коли на нього повернуться законні власники, які хочуть працювати, вміють це робити і вже намітили план подальшого розвитку.

Нагадаємо, що "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" — єдине підприємство-виробник дитячого і спеціального харчування в Україні, що спеціалізується на виробництві продукції, у першу чергу для малюків від перших днів життя. На відміну від більшості продуктів на ринку, для вироблення дитячого харчування підприємство використовує тільки свіже молоко та інші складові, вирощені у спеціальних сировинних зонах для збереження біологічної цінності продуктів. Усі представники лінії сумішей заводу додатково збагачено необхідними вітамінами, мікро-і макроелементами та біологічно-цінними компонентами. Згідно Закону України "Про дитяче харчування" у продукції Хорольського заводу відсутні штучні ароматизатори, барвники, консерванти, пестициди, пальмова олія та інші заборонені до використання у виробництві дитячого харчування харчові добавки чи шкідливі речовини.