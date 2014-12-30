Сєверодонецький «Азот» відновив роботу після восьмимісячного простою

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної адміністрації Геннадія Москаля.

У повідомленні відзначається, що відновлення роботи найбільшого підприємства в місті істотно покращить економічну ситуацію в регіоні та в самому Сєверодонецьку.

У січні 2015 року на підприємстві планують ви робити більш як 27 тис. тонн аміачної селітри, більш як 20 тис. тонн азотної кислоти і майже одну тисячу аміачної води. Аміачна селітра відвантажуватиметься виробникам у мішках, біг-бегах (контейнерах місткістю 1 тонна), а також насипом у мінераловозах.

Читайте такожНа Донбасі через бойові дії зупинилося 60% підприємствЯк повідомляв УНІАН, «Азот» 8 травня припинив все великотоннажне виробництво через загрозу безпеці співробітникам підприємства у зв'язку з неспокійною обстановкою в регіоні.

Довідка УНІАН. Сєверодонецьке об'єднання «Азот» було введено в експлуатацію в 1951 році. Завод є одним із провідних підприємств хімічної галузі України і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, калієва і натрієва селітра), органічних спиртів і кислот (оцтова кислота, метанол, формалін, спирт полівініловий, смола карбамідоформальдегідна), товарів побутової хімії, виробів із полімерів і полімерних плівок (полімерна продукція, мішки, плівка, побутова хімія), будівельних товарів (грунтовка, шпаклівка, фарба).

На підприємстві «Азот» працює 7000 робітників.

Підприємство входить до групи компаній Ostсhem – управляючу компанію, що координує підприємства азотної хімії Group DF.

Сєверодонецьке об'єднання «Азот» за підсумками 2013 року скоротило чистий збиток порівняно з 2012 роком на 14% - до 1,922 млрд грн.