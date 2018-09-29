ХТЗ збережений і випереджає заявлені обсяги виробництва - Порошенко

У свою чергу президент і власник групи DCH Олександр Ярославський під час форуму заявив, що протягом 2018 року ХТЗ поліпшив якість всіх вузлів техніки, що випускається заводом.

Харківський тракторний завод збільшує обсяги виробництва аграрної техніки. Про це сьогодні, 29 вересня, виступаючи під час міжнародного економічного форуму в Харкові заявив президент України Петро Порошенко.

"У 2013 році всі оборонні підприємства були банкрутами. Свідомо знищувався оборонно-промисловий комплекс. Харківський тракторний завод стояв. Треба було багато спільних зусиль, приїзду на завод для того, щоб захистити виробництво в найбільшій аграрній країні Європи. Інвестор мені тоді пообіцяв: буде, пане президент, якщо ми зробимо це і це, що держава зробила, 500 тракторів. Сьогодні є 800 тракторів. Таке перевиконання я вітаю ", - сказав Порошенко.

Порошенко підкреслив, що завдяки зусиллям, в тому числі українських інвесторів, досягнута макроекономічна стабільність, валовий внутрішній продукт зростає протягом 11 кварталів поспіль.

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У свою чергу президент і власник групи DCH Олександр Ярославський під час форуму заявив, що протягом 2018 ХТЗ поліпшив якість всіх вузлів техніки, що випускається заводом. Він додав, що на 2019 рік перед заводом стоїть завдання повернути втрачені за час вимушеного простою ринки збуту.

Ярославський додав, що в 2019 році ХТЗ також планує збільшити виробництво на 20-25%.

"Я думаю, що в наступному році ми відсотків на 20-25 збільшимо виробництво шляхом реалізації", - сказав він.

Нагадаємо, 19 липня 2018 року власник групи компаній DCH зробив заяву про подальші інвестиції в розвиток ХТЗ. За його словами, на даний момент, підприємство вже освоїло 40 млн грн на модернізацію обладнання. За підсумками 2017 року ХТЗ випустив близько 800 одиниць нової техніки, отримавши прибуток у розмірі 48,8 млн грн (проти збитку в 667 млн грн у 2016 році).

Загальний обсяг інвестицій в ХТЗ, згідно з дворічною програмою розвитку, складе 230 млн грн. Реалізація програми, за словами Ярославського, дозволить підприємству прискорити процес повернення на традиційні для себе ринки після тривалого простою при минулому власника.