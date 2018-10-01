Бюджетна "діра" в 500 мільйонів: Асоціація міст прокоментувала ініціативу активістів заборонити викладку сигарет на вітринах
Заборона на викладку сигарет на вітринах кіосків може негативно вплинути на місцеві громади. А прямі втрати місцевих бюджетів оцінюються приблизно в півмільярда гривень – про це заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.
"Ця заборона негативно вплине на місцеві бюджети двома способами. По-перше, це роздрібний акциз на продаж сигарет – 5% від вартості пачки – який йде в місцеві бюджети. І, по-друге, це єдиний податок, який сплачують представники малого бізнесу, що здійснюють продаж сигарет", – пояснює Олександр Слобожан.
Як прогнозує експерт, крім прямих втрат місцевих бюджетів будуть ще і втрати опосередковані. Оскільки законопроект зменшить доходи державного бюджету, скоротяться можливості для міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих.
Також глава Асоціації міст України навів приклад негативного досвіду заборони на викладку в інших країнах. У всьому світі налічується лише 17 країн, де діє повна заборона на викладку тютюнових виробів на вітринах, у тому числі в Росії, Кенії, Намібії, а також Тринідаді й Тобаго.
"У Євросоюзі подібна заборона діє лише у 4 з 28 країн ЄС. Що стосується наших сусідів – Росії, Білорусі, Молдови – там був досить негативний досвід з даною забороною. Зокрема, був негативний вплив на малий бізнес, на надходження до бюджетів", – пояснює ситуацію виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.
Також ситуацію навколо даного заборони негативно оцінили та в Національній організації роздрібної торгівлі.
"Ще в лютому 2017 р. ми надіслали главі парламенту, прем'єр-міністру, Президенту України звернення понад 11 000 підприємців про недопущення нових заборон в роздрібній торгівлі. Підприємці виступили проти законодавчої заборони виставляти у вітринах тютюнові виробів", – заявили в Національній організації роздрібної торгівлі.
В організації прогнозують, що прийняття відповідного законопроекту призведе до закриття багатьох малих підприємств і скорочення персоналу.
"Реальним результатом даного законопроекту стане закриття 30% торговельних точок, зменшення надходжень до бюджетів, недоотримання по єдиному соціальному внеску, збільшення обсягів нелегальної торгівлі та контрабанди тютюнових виробів", – підкреслюють у Національній організації роздрібної торгівлі.