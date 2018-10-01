Україна з початку року скоротила видобуток вугілля на 5%

При цьому держшахти скоротили видобуток вугілля на 11%.

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-вересні 2018 року скоротився на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 24,849 мільйона тонн.

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Про це свідчать оперативні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, розміщені на сайті Профспілки працівників вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, державні шахти за звітний період видобули 3,15 мільйона тонн вугілля, що на 11% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

За вересень вугледобувними підприємствами всіх форм власності було видобуто 2,782 мільйона тонн вугілля.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни і блокаду вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.