В "Укроборонпромі" хочуть відмовитися від радянських стандартів ОПК

Метою є спрощення виробництва і приймання військової техніки, а також скорочення витрат і термінів цих процесів.

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Павло Букін доручив створити робочу групу з залученням представників Міноборони для внесення змін в діючі державні стандарти з метою спростити виробництво і приймання військової техніки, а також скоротити витрати і терміни цих процесів.

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Як повідомляє прес-служба держконцерну, для цього пропонується скасувати застарілі чи неактуальні в нинішніх умовах вимоги часів СРСР.

"Приміром, діючі стандарти вимагають від військової техніки забезпечити вимоги радіаційної стійкості. В Україні немає відповідних технічних умов для таких випробувань. Щоб їх здійснити, український виробник повинен вдатися до послуг відповідного закладу в місті Сімей (Казахстан). Іншими надмірними вимогами є забезпечення роботи приладу в умовах температури до -50 градусів, чого не існує в українській природі, а також повну функціональність в умовах розрідженої середовища тощо", - сказано в повідомленні.

Крім того, робочій групі доручено спільно з Міноборони ініціювати створення єдиного конкурентного середовища для українських та іноземних виробників, оскільки зараз при закупівлі продукції іноземних постачальників умови до них встановлюються нижчі, ніж для українських.

Також Букін ініціював зміни до генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.

"На думку Павла Букіна, це галузева угода не забезпечує передбачені в ньому механізми та суперечить ринковим законам, зокрема, штучно обмежує рівень зарплати фахівців", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.