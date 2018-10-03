Порошенко підписав закон про збереження лісів - штрафи за незаконну вирубку зростуть у кілька разів

Закон дозволить зберегти екологічну безпеку України та створить дієвий механізм запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з незаконною порубкою.

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів».

Читайте такожГройсман оцінив обсяг контрабанди лісу в 6-8 мільярдів на рік

Як повідомили у прес-службі глави держави, законом передбачено в декілька разів підвищення штрафів за незаконну рубку і знищення лісових культур та молодняка.

Відповідні зміни вносяться, зокрема до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та закону «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

Уряду доручено розробити комплексну програму відновлення лісового фонду України та визначити першочергові обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів.

"Впровадження норм закону дозволить зберегти екологічну безпеку України та створить дієвий механізм запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з незаконною порубкою", - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів» (№5495) з пропозиціями президента. Цей закон парламент ухвалив 3 липня, але вінбув заветований президентом. Порошенко вніс пропозиції до законопроекту, які депутати підтримали.

За пропозицією президента із закону вилучено норму про те, що тимчасово, строком на 8 років з дня набрання ним чинності, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту деревини паливної (товарна позиція 4401100000 згідно з УКТЗЕД) (пункт 2 розділу ІІ).

У пропозиціях зазначається, що, згідно з правилами Світової організації торгівлі, жодні заборони чи обмеження, крім мит, податків, чи інших зборів, чи то у формі квот, імпортних або експортних ліцензій чи інших заходів, не повинні встановлюватися або застосовуватися будь-якою стороною щодо імпорту будь-якого товару, який походить з території будь-якої іншої сторони, або щодо експорту чи продажу на експорт будь-якого товару, призначеного для ввезення на територію будь-якої іншої сторони. Це також не узгоджується із зобов'язаннями України за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Крім того, законом посилено адміністративну відповідальність за незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка.

Кримінальний процесуальний кодекс України доповнено статтею 201-1, якою визначено, що переміщення через митний кордон країни поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Якщо такий злочин вчинено службовою особою з використанням влади чи службового становища, то вона карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.