"Укроборонпром" передав армії модернізовані танки та нові бронетранспортери

Крім того, було представлено оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", у розробці якого брали участь підприємства концерну.

Державний концерн "Укроборонпром" передав армії шістнадцять танків Т-80 і Т-64, відновлених на держпідприємстві "Харківський бронетанковий завод", а також п'ять БТР-4 нового покоління, виготовлених на держпідприємстві "Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова".

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Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"Під час передачі техніки було продемонстровано БТР-4МВ1, створений на базі конструкторських рішень країн-членів НАТО, танк "Оплот", РСЗВ "Верба", двигуни для бронетехніки, експериментальний корпус БТР-4, інше озброєння і військову техніку. Крім того, було представлено оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", у розробці якого брали участь підприємства концерну", - сказано в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, під час глибокої модернізації та переоснащення танків Т-80 і Т-64БВ було впроваджено нові конструктивні рішення.

"Розроблено та встановлено автоматичну систему управління вогнем з лазерним далекоміром, балістичним обчислювачем і комплексом керованого озброєння, що також дає змогу вести вогонь керованими ракетами", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входить понад сотня підприємств ОПК України.