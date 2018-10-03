Українські металурги просять владу зупинити незаконний експорт брухту до Придністров'я

За даними «Укрметалургпрома», в 2017 році з України було експортовано 486 тис. т металобрухту, з яких 270 тис. т або 56% потрапило на Молдавський МЗ.

Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» просить центральні органи влади, правоохоронні органи та ПАТ «Укрзалізниця» у найкоротший термін вжити заходів з припиненню поставок українського металобрухту на Молдавський металургійний завод, що знаходиться на території невизнаної республіки Придністров'я.

Про це йдеться в листі «Укрметалургпрома» до Президента Петра Порошенка, прем'єр-міністру Володимира Гройсмана, голови СБУ Василя Грицака, секретаря РНБОУ Олександра Турчинова, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та в. о. голови ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова.

Як зазначили в ОП, однією з умов стабільності в ГМК і, відповідно, в країні є "своєчасне і в повному обсязі забезпечення металургійного виробництва сировинними матеріалами, в першу чергу, металобрухтом".

«Однак рівень забезпечення сталеливарних потужностей цією стратегічною сировиною у серпні 2018 року склав 89%, а за 8 місяців поточного року – 98%. Це, головним чином, пов'язано з тим, що, незважаючи на запровадження мита на експорт металобрухту в розмірі 42 євро за тонну, обсяги його експорту поступово збільшуються – наприклад, якщо за 8 місяців 2017 року було експортовано 257 тис. т металобрухту, то за аналогічний період поточного року цей показник перевищив 300 тис. т. І найбільш прикрим є те, що значна частина металобрухту експортується на Молдавський металургійний завод», - сказано в листі.

За даними «Укрметалургпрома», в 2017 році з України було експортовано 486 тис. т металобрухту, з яких 270 тис. т або 56% потрапило на Молдавський МЗ.

«Зараз ситуація погіршується – так, за січень-квітень 2018-го з 216 тис. т, які були експортовані з України, 135 тис. т або 63% опинилися на цьому придністровському підприємстві», - йдеться в документі.

В ОП підкреслюють, що, незважаючи на те, що ММЗ юридично зареєстрований на території Республіки Молдова, фактично він знаходиться на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР), яка є російським анклавом на території незалежної країни.

«Тому експорт стратегічної сировини – металобрухту – з України на ММЗ можна розцінювати як підтримку проросійського режиму ПМР, який є тим же самим що і підтримка сепаратистів у ОРДЛО, що є безпосередньою загрозою не лише для розвитку української металургії, але і для національної безпеки України», - зазначають в асоціації.

Більш того, як нагадують в «Укрметалургпромі», придністровська металопродукція постачається в РФ, «і можна припустити, що вона буде споживатися не лише для зміцнення інфраструктури країни-агресора, але і виготовлення зброї і бойової техніки, яка буде використовуватися проти Збройних сил України на території ОРДЛО».

Тому, зазначається в листі, щодо ММЗ 14 травня цього року були введені санкції, які передбачають блокування активів (тимчасове обмеження прав особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном), обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталу за межі України, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань і т. д.

«Проте, як свідчить практика, цими санкціями продовжують нехтувати деякі українські експортери металобрухту, і жодна з санкцій щодо ММЗ не виконується», - підкреслюють в Об'єднанні.

Тому «Укрметалургпром» просить українську владу, правоохоронні органи та ПАТ «Укрзалізниця» в найкоротший термін запровадити конвенцію на перевезення всіх вантажів на ММЗ, станція призначення Рибниця.

«Враховуючи ризик порушення санкцій від 14 травня поточного року шляхом організації альтернативних схем поставок сировини з України на адресу ММЗ через сусідні станції/інших вантажоодержувачів, а також з урахуванням того факту, що ММЗ є єдиним метпідприємством Молдови і територіально розташований в ПМР, запровадити конвенцію на перевезення ключової металургійної сировини – ЄТСНВ: Лом чормет (316) – на адресу всіх одержувачів через найближчі до станції Рибниця станції ЧФМ (ДП «залізниці Молдови»), зокрема:

- Ковбасна

- Веренкеу

- Рибниця

- Матеуць

- Шолденешть

- Кобильня

Крім того, «Укрметалургпром» закликає передбачити та впровадити заходи проти порушників санкцій щодо ММЗ.