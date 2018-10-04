Україна збільшила споживання газу - здебільшого за рахунок промисловості

Промисловість з початку року збільшила споживання газу на 13,8%.

Україна в січні-липні 2018 року збільшила споживання газу на 2,6% - до 19,5 мільярда кубометрів порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

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Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Зокрема, промисловість за 7 місяців в порівнянні з січнем-липнем 2017 року збільшила споживання газу на 13,8% - до 6,6 мільярда кубометрів, населення та бюджетні установи - скоротили на 1,4%, до 7,1 мільярда кубометрів теплокомуненерго - збільшили на 5,4%, до 3,9 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укртрансгазу", Україна до 2017 року знизила споживання газу на 6,3% - до 28,4 мільярда кубометрів.