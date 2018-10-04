Гришин: «Опоблок» не зацікавлений, щоб підприємство Фірташа сплачувало мільярдний борг

«Опозиційний блок» у Запорізькій облраді блокує розгляд питання щодо сплати боргу у понад однин мільярд гривень ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» перед ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Про це заявляють в Запорізькому УКРОПі. Укропівці наголосили, що такі дії призводять до зростання заборгованості із зарплатні працівникам «Запоріжжяобленерго».

4 жовтня депутати Запорізької облради не підтримали внесення до порядку денного звернення голови фракції УКРОПу Ярослава Гришина до Президента, Прем’єр-міністра, в. о. голови Фонду державного майна щодо заборгованості «Запорізького титано-магнієвого комбінату».

«За подібне звернення тиждень тому проголосували депутати Запорізької міськради, а обласна рада блокує розгляд питання. Депутати від «Опозиційного блоку» перешкоджають розгляду питання щодо виплати боргу на користь «Запоріжжяобленерго» підприємством «Запорізький титано-магнієвий комбінат», яке належить олігарху Дмитру Фірташу. Він є одним зі спонсорів «Опозиційного блоку» і на сьогодні під заставою перебуває у Відні, де ховається від американського правосуддя. Колеги, як можна так цинічно та відверто лобіювати крадіжки з державного бюджету? 1 мільярд 200 мільйонів гривень складає борг «Запорізького титано-магнієвого комбінату» перед «Запоріжжяобленерго», яке заборгувало працівникам зарплатню за 6 місяців, тобто понад 280 мільйонів гривень. Люди не повинні потерпати», – підкреслив голова фракції УКРОПу Ярослав Гришин.

Із 65 зареєстрованих депутатів Запорізької облради за розгляд звернення укропівця проголосував 21 депутат, 5 – проти, 5 – утримались, а 34 обранці, переважно від партії «Опозиційний блок», взагалі відмовилися голосувати.

У документі, зокрема, йдеться: «За рік через електричні мережі «Запоріжжяобленерго» проходять від 9 до 10 мільярдів кіловат-годин електроенергії. Майже три чверті споживають розташовані тут промислові гіганти. Станом на вересень 2018 року ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» заборгувало перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» 1 млрд 131 млн 023 тис. 746, 02 грн. Зокрема, 687 млн 388 тис. 088, 67 грн – за спожиту електроенергію, 446 млн 635 тис. 657, 35 грн – штрафних санкцій за несвоєчасні виплати».

Довідка УКРОПу. 26 вересня Запорізька міська рада ухвалила звернення до Президента, Прем’єр-міністра, виконувача обов’язків голови Фонду державного майна України щодо ситуації, яка склалась на ПАТ «Запоріжжяобленерго». Ініціативу голови фракції УКРОПу в Запорізькій міськраді Михайла Прасола підтримали 49 депутатів: «Солідарність», ВО Батьківщина», «Об’єднання Самопоміч», «Опозиційний блок», «Нова політика», «Наш край».