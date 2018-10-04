Держгеонадра просять погодження в п’яти облрадах щодо 13 газоносних ділянок

Сьогодні Держгеонадра відправили листи зі схемами розташування, пояснювальними записками з копіями програм робіт до п’яти облрад для надання погодження щодо продажу на аукціоні 13 спеціальних дозволів на користування газоносними ділянками.

Державна служба геології та надр України просить обласні ради розглянути на найближчих сесіях питання про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціальних дозволів на користування газоносними надрами.

«Сьогодні Держгеонадра відправили листи зі схемами розташування, пояснювальними записками з копіями програм робіт до п’яти облрад для надання погодження щодо продажу на аукціоні 13 спеціальних дозволів на користування газоносними ділянками. При цьому прошу всіх керівників врахувати те, що у разі ненадання їх рішення про погодження або вмотивованої відмови в такому погодженні, за результатами розгляду на найближчій сесії (але у будь-якому разі не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати отримання документів від організатора аукціону) пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, вважаються обласною радою погодженими», — заявив Олег Кирилюк.

Cписок органів місцевого самоврядування, куди були направлені листи на погодження ділянок з покладами вуглеводнів для продажу на аукціоні.

Нагадаємо, 25 жовтня Держгеонадра проведе нафтогазовий аукціон.