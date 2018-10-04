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Держгеонадра просять погодження в п’яти облрадах щодо 13 газоносних ділянок

18:49, 04 жовтня 2018
Промисловість
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Иллюстрация REUTERS

Державна служба геології та надр України просить обласні ради  розглянути на найближчих сесіях питання про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціальних дозволів на користування газоносними надрами.

«Сьогодні Держгеонадра відправили листи зі схемами розташування, пояснювальними записками з копіями програм робіт до п’яти облрад для надання погодження щодо продажу на аукціоні 13 спеціальних дозволів на користування газоносними ділянками. При цьому прошу всіх керівників врахувати те, що у разі ненадання їх рішення про погодження або вмотивованої відмови в такому погодженні, за результатами розгляду на найближчій сесії (але у будь-якому разі не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати отримання документів від організатора аукціону) пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, вважаються обласною радою погодженими», — заявив Олег Кирилюк.

Cписок органів місцевого самоврядування, куди були направлені листи на погодження ділянок з покладами вуглеводнів для продажу на аукціоні.

Нагадаємо, 25 жовтня Держгеонадра проведе нафтогазовий аукціон.

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Теги: #Держгеонадр