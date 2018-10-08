Президентська "Кузня на Рибальському" отримала багатомільйонний контракт від флоту - ЗМІ

Угоду з "Кузнею" підписано у вересні 2018 року. Гроші перераховані військовою частиною А0456 військово-морських сил України.

Завод президента Петра Порошенко "Кузня на Рибальському" 1 жовтня отримав 22,9 млн гривень передоплати за ремонт двигунів військового корабля.

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Про це повідомив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів, передає «Економічна правда».

На порталі йдеться, що угоду з "Кузнею" підписано у вересні 2018 року. Гроші перераховані військовою частиною А0456 військово-морських сил України.

На порталі публічних закупівель Prozorro така угода відсутня. Тому остаточна сума, яку завод повинен отримати з бюджету, невідома.

"Те, що бюджетний договір відсутній на Prozorro говорить про виконання ремонтних робіт в рамках секретного державного замовлення", - вважає Каневський.

Нагадаємо, минулого року приватні фірми президента Петра Порошенка виграли тендерів на 29,3 млн гривень.

Найбільший контракт на 14,5 млн гривень від тієї ж військової частини отримала "Кузня" на доковий ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний".

Найбільшим акціонером заводу "Кузня на Рибальському" є фонд "Прайм Ессетс Капітал" Петра Порошенка з пакетом 82,5% акцій. Ще 11,5% акцій підприємства належить фонду "ВІК" друга президента Ігоря Кононенка.

Раніше повідомлялося, що фонд "Прайм Ессетс Капітал", який керує активами Петра Порошенка, досяг принципової угоди про продаж заводу "Кузня на Рибальському" вітчизняному покупцю.

Пізніше стало відомо, що група "ТАС" Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про купівлю заводу "Кузня на Рибальському".