У США представили процесори Intel Core дев'ятого покоління - ЗМІ

Флагманом нової лінійки став восьмиядерний процесор Core i9-9900K з базовою частотою 3,6 ГГц.

Компанія Intel представила нові процесори Core дев'ятого покоління, призначені для персональних комп'ютерів.

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Про це повідомляє інтернет-портал The Verge.

За його даними, флагманом нової лінійки став восьмиядерний процесор Core i9-9900K з базовою частотою 3,6 ГГц і можливістю збільшити її до 5 ГГц. Виробник, як зазначає портал, назвав новинку "кращим ігровим процесором у світі". Також були продемонстровані процесори Core i7-9700К (вісім ядер, частота 3,6 ГГц) і Core i5-9600К (шість ядер, частота 3,7 ГГц) дев'ятого покоління.

Вартість процесора Core i5-9600K становитиме 262 долари, Core i7-9700К обійдеться покупцям в 374 долари, а ціна Core i9-9900К - 488 доларів.

Intel - американська корпорація зі штаб-квартирою в Санта-Кларі (штат Каліфорнія). Заснована в 1968 році, є одним з найбільших виробників напівпровідників і постачальників процесорів для комп'ютерів і смартфонів. За підсумками другого кварталу цього року виручка Intel становить 16,9 мільярда доларів.