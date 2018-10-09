У Києві відкрилися масштабна щорічна виставка «Зброя та безпека» та салон «Авіасвіт ХХІ» (фото)

Вперше на виставці представлені національні павільйони Польщі, Туреччини та Чехії.

У Києві відкрилися найбільша в Україні щорічна виставка «Зброя та безпека» та авіакосмічний салон «Авіасвіт ХХІ».

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Як повідомляє прес-служба РНБО, українська експозиція представлена 456 учасниками від державного і приватного секторів оборонної промисловості, закордонна - 47 провідними підприємствами з 17 країн світу.

Зазначається, що вперше на виставці представлені національні павільйони Польщі, Туреччини та Чехії.

«Свої нові розробки презентували провідні виробники зброї та військової техніки з США, Польщі, Туреччини, Чехії, Швеції, Німеччини, Китаю, Бельгії, Данії, Італії, Латвії, Люксембургу, Австрії, Хорватії, Словаччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Казахстану», - йдеться у повідомленні.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, «ми маємо одну із найкращих експозицій оборонпрому з часів незалежності України».

«Українські оборонні підприємства здатні виробляти конкурентоспроможну і надійну зброю та військову техніку, яка проходить випробування в умовах реального бою. За оцінками користувачів, її тактичні і технічні характеристики відповідають кращим світовим аналогам, водночас, ця техніка коштує значно дешевше», - сказав він.

Під час виставки заплановані конференції, семінари та інші науково-практичні заходи, під час яких фахівці українських та іноземних наукових і науково-дослідних установ, конструктори озброєнь та представники провідних підприємств і компаній мають можливість обмінятися думками, досвідом та обговорити перспективні напрями та технології розвитку і виробництва сучасних озброєнь.

«Впевнений, що цьогорічна виставка «Зброя та безпека», а також авіакосмічний салон «Авіасвіт ХХІ» сприятимуть зміцненню обороноздатності не тільки нашої держави, але і багатьох країн-партнерів», - підсумував Турчинов.

Раніше президент Петро Порошенко показав техніку, яку отримала українська армія. Цього року "Укроборонпром" передав військовим 3,5 тисячі одиниць озброєння та військової техніки.