Автовиробництво в Україні знизилась на третину

У вересні на українських заводах було вироблено 550 одиниць автотранспортної техніки, що на 33% менше, ніж роком раніше.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-вересні 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року знизилося на 11% - до 5094 одиниці. Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

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При цьому у вересні на українських заводах вироблено 550 одиниць автотранспортної техніки, що на 33% менше, ніж роком раніше.

У зростання минулого місяця, завдяки надзвичайно низькій базі порівняння, вдалося вийти тільки двом підприємствам: Черкаському автобусному заводу - на 19% та Чернігівського автозаводу - на 31%, які випустили у вересні 43 та 21 од. автотранспорту відповідно.

У легковому сегменті українського автопрому продовжує працювати тільки одне підприємство - «Єврокар», де за місяць було зібрано 476 автомобілів. Обсяг вересневої збірки "Єврокару" у порівнянні з 2017 роком зменшився на 8%. Всього випуск легкових автомобілів в Україні в порівнянні з вереснем минулого року знизився на 31%.

Виробництво вантажних автомобілів в минулому місяці (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) становило всього 3 одиниці, що в 20 разів менше за результат річної давності.

Автобусне виробництво знизилося на 3% і становило 71 шт.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2017 року порівняно з 2016 роком збільшилося на 63,1% - до 8,586 тис. одиниць.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року у порівнянні з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).