У Києві презентували модернізований БТР-70Д з американськими двигунами (фото, відео)

Оновлена бойова машина отримала нові двигуни від американської корпорації General Motors і бойовий модуль «Дельта».

Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», вперше презентувало модернізований БТР-70Д (GM).

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Як повідомляє прес-служба держконцерну, презентація пройшла під час виставки «Зброя та безпека», що проходить у Києві, а саму модернізацію підприємство здійснювало за власний рахунок.

«Оновлена бойова машина БТР-70Д (GM) отримала нові двигуни від американської корпорації General Motors і бойовий модуль «Дельта» з 23-мм автоматичною гарматою і цифровою системою управління вогнем. Фахівці «Житомирського бронетанкового заводу» під час модернізації бойової машини зосередилися на заміні застарілих радянських двигунів на нові, більш потужні та економічні», - сказано в повідомленні.

У дежконцерні зазначили, що завдяки новим двигунам GM-6.2 загальна потужність БТР-70Д зросла до 290 к.с., що на 50 к.с. більше, ніж звичайного БТР-70. Максимальна швидкість оновленого БТР зросла на 20 км/год - до 100 км/год.

«11,6-тонний БТР-70Д (GM) оснащено новим бойовим модулем «Дельта», який озброєно 23-мм автоматичною гарматою і 7,62-мм кулеметом. Новий бойовий модуль за своїм озброєнням перевищує штатне озброєння БТР-70, на який встановлено 14,5-мм і 7,62-мм кулемети. Крім того, бойовий модуль «Дельта» оснащено сучасною цифровою багатофункціональною системою управління вогнем із тепловізорною камерою, лазерним далекоміром, стабілізатором озброєння та системою захоплення й супроводу цілей», - сказано в повідомленні.

Крім того, на БТР-70Д (GM) можна встановити інші бойові модулі залежно від бажання замовника, зазначили в «Укроборонпромі».

«Загалом БТР-70Д (GM) порівняно зі звичайними БТР-70, які перебувають на озброєнні Збройних Сил України, має більш потужне озброєння, двигун, більшу швидкість і кращу маневреність на полі бою. А використання сучасних бойових модулів дозволяє значно підвищити точність і ефективність вогню за будь-яких погодних умов і часу доби», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у серпні харківське держпідприємство «Завод імені Малишева» приступив до складання першого експериментального корпусу бронетранспортера БТР-4.