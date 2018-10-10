Найбільша українська компанія з видобутку газу побила 9-річний рекорд

«Укргазвидобування» досягла дев'ятирічного максимуму добового видобутку газу.

Найбільша українська газовидобувна компанія «Укргазвидобування» 7 жовтня збільшила середньодобовий видобуток природного газу в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 1,4% – до 43,1 млн куб. м, що є максимальним показником за останні дев'ять років, повідомила прес-служба компанії.

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«Укргазвидобування» 7 жовтня 2018 року подолало позначку в 43 млн кубометрів добового видобутку блакитного палива, що є максимальним значенням за останні дев'ять років», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що середній добовий видобуток газу в 43,1 млн куб. м на 0,6 млн куб. м більше фактичних показників за аналогічний період 2017 року.

Водночас, у компанії нагадали, що в умовах стримування розвитку нової ресурсної бази та природного падіння видобутку «Укргазвидобування» використовує різні шляхи збільшення обсягів видобутку на існуючих родовищах. Зокрема, збільшити показник середньодобового видобутку вдалося шляхом зростання кількості операцій з інтенсифікації видобутку.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року «Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».