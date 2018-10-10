На момент вибуху на арсеналі під Ічнею зберігалося 69,5 тисяч тонн боєприпасів

Із них 43 тисячі тонн були придатними до застосування, решта - елементи і комплектуючі боєприпасів, а також такі, що не стоять на озброєнні ЗСУ і підлягають утилізації.

На момент вибуху на арсеналі під Ічнею на Чернігівщині на збереженні знаходилося 69,5 тис. тонн боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Степан Полторак на засіданні уряду.

"На момент події на сховищі знаходилося 69,5 тис. тонн боєприпасів. З них боєготових, здатних до застосування, було 43 тис. тонн. Решта 18 тис. тонн - це були елементи боєприпасів і комплектуючих до боєприпасів. Решта, це більш ніж 8 тонн - боєприпаси, які не стоять на озброєнні ЗСУ. Такі, як потужні міни від "Тюльпана", якого немає на озброєнні, і які підлягали утилізації", - наголосив він.

Читайте такожПоблизу Ічні розпочалося розмінування території навколо складів із боєприпасами

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.