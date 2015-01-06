Rolls-Royce в 2014 році знову поставив рекорд продажу

Британський виробник автомобілів класу люкс Rolls-Royce, що належить німецькому концерну BMW, побив у 2014 році рекорд продажів, передає DW.

Порівняно з попереднім роком обсяг продажу в 2014 році збільшився на 12 відсотків і склав 4063 автомобіля. Про це заявив 6 січня голова правління компанії Торстен Мюллер-Отвос.

Читайте такожУ Мінфіні запевняють, що "податок на розкіш" торкнеться лише 17 тисяч автомобілівНайбільшу кількість автомашин було продано в США. Поряд з Північною Америкою хорошими ринками для компанії були Європа і Близький Схід. Глава Rolls-Royce зазначив, що обсяги продажу зростають вже п'ятий рік поспіль, незважаючи на складну економічну ситуацію в багатьох регіонах світу. Мюллер-Отвос висловив упевненість, що 2015 рік стане вдалим для компанії, утримавшись, однак, від деталей і прогнозів.

Рекордні цифри продажів були багато в чому пов'язані з високим попитом на лімузин Rolls-Royce Ghost II і чотиримісне купе Rolls-Royce Wraith. Ці моделі орієнтовані на порівняно молодих покупців, які й самі не проти проїхатися за кермом розкішного лімузина, відзначив глава компанії.