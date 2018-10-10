"Укроборонпром" представив бойову розвідувальну машину "Мангуст" (фото)

Всі комплектуючі, за винятком двигуна IVECO, українського виробництва.

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", представило свою розробку – бойову розвідувальну машину "Мангуст".

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Як повідомляє прес-служба держконцерну, презентація відбулася на Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека", що проходить зараз у Києві.

"Машина призначена для ведення розвідки боєм і вогневої підтримки бойових підрозділів. Двовісний БРМ має колісну формулу 4х4 і незалежну торсіонну підвіску, яка забезпечує підвищену прохідність техніки. "Мангуст" завдяки новому дизельному двигуну IVECO здатний розвивати швидкість по шосе до 100 км/год і долати водні перешкоди", - сказано в повідомленні.

В "Укроборонпромі" відзначили, що машина обладнана додатковими бічними, верхнім і заднім люками, що дозволяє десанту безперешкодно висаджуватися.

"Збільшення лобової захисту та встановлення додаткових листів броні забезпечують захищеність екіпажу. Всі комплектуючі, за винятком двигуна, українського виробництва", - додали в держконцерні.

Як повідомляв УНІАН, ДП "Промоборонекспорт" підписало меморандум з компанією WZM про співпрацю в питаннях спільної модернізації бойової розвідувальної машини - БРМ "Мангуст".