У Києві презентували бойову машину піхоти з німецьким двигуном (фото)

БМП-М1С є конверсією машини БРМ-1К зі значним підвищенням вогневої міці, рівня захисту і заміною застарілого двигуна на німецький Deutz.

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", представило бойову броньовану гусеничну машину БМП-М1С, яку розробило за власні обігові кошти.

Читайте також"Укроборонпром" завершивши випробування нової бронемашини "Лев" (фото)

Як повідомляє прес-служба держконцерну, презентація відбулася на Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека", що проходить зараз у Києві.

"БМП-М1С є конверсією бойової розвідувальної машини БРМ-1К зі значним підвищенням вогневої міці, рівня захисту і заміною застарілого радянського двигуна на німецький Deutz. Завдяки цьому БМП-М1С може транспортувати до восьми військовослужбовців і ефективно підтримувати дії піхотних підрозділів завдяки значній вогневій міці бойового модуля "Стилет", - сказано в повідомленні.

В держконцерні відзначили, що завдяки ремоторизації 15,5-тонна БМП-М1С розвиває швидкість до 70 км/год і долає водні перешкоди вплав на швидкості 7,5 км/год.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Миколаївський бронетанковий завод" на виставці "Зброя та безпека" презентувало бойову розвідувальну машину "Мангуст".