Конструктори показали ракетний катер, який створять для ВМС України

Катер матиме стандартну водотонажність у 550 тонн і повну у 640 тонн, довжина його становитиме 64,46 метрів, а ширина - 9,6 метрів.

ЗАТ "Завод кузня на Рибальському" розробляє проект нового швидкохідного ракетного катера під шифром "Лань", який будуватимуть для потреб Військово-морських сил України з українською зброєю.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Як повідомляється, під час Міжнародної спеціалізованої виставки засобів захисту, озброєння, військової і спеціальної техніки, технологій та товарів подвійного використання "Зброя та безпека 2018" в Азербайджані був представлений проект швидкісного ракетного катера "Веспа", який стане прототипом для українського катера.

Головний конструктор ЗАТ "Завод кузня на Рибальському" Сергій Білозубенко розповів, що з деякими дрібними розбіжностями цей проект під шифром "Лань" будуть будувати для потреб Військово-морських сил України.

Відзначається, що озброєння буде вітчизняного виробництва.

Зокрема проектом передбачено встановлення 8 протикорабельних ракет ПКР Нептун (Укр), ЗРК Арбалет-К (Укр), 16 переносних ЗРК Голка, артилерійські установки 76 мм АК-176, дві артилерійські установки АК-630М, два кулемети 12,7 мм, радар Morena Delta-3D і систему управління вогнем Protazan-K, Spys-K.

За даними видання, катер матиме стандартну водотонажність у 550 тонн і повну у 640 тонн, довжина його становитиме 64,46 метрів, а ширина - 9,6 метрів.

Максимальна швидкість катера складе 40 вузлів, дальність плавання на економічній швидкості 2300 миль, також передбачається 38 (+6) людина місць для екіпажу.

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Протикорабельна ракета Нептун розробляється Конструкторським бюро "Луч" в кооперації з іншими вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу і нещодавно успішно пройшов один з етапів випробувань, які проводилися на півдні Одеської області.

Ракетний катер призначений для патрулювання, здійснення конвоювання і в разі необхідності знищення бойових кораблів, транспортів і десантних засобів противника як самостійно, так і у взаємодії з ударними силами флоту.

Закласти перший корпус цього катера планують до кінця цього року.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві презентували новий український військовий катер «Кентавр».