Україна і Молдова домовилися про постачання та модернізацію військової техніки

"Укроборонпром" підписав меморандум про надання Молдові послуг з капремонту та модернізації бронетанкової та авіаційної техніки.

Державне підприємство "Промоборонекспорт", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", підписав з Міністерством оборони Республіки Молдова меморандум про взаємодію, який передбачає надання послуг з капітального ремонту та модернізації бронетанкової та авіаційної техніки.

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Як повідомляє прес-служба держконцерну, підписання документа відбулося під час Міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека", що проходить зараз у Києві.

"Також досягнуто домовленості про можливість поставок української військової техніки Збройних сил Республіки Молдова. Сторони зазначили перспективи співпраці ще за низкою напрямів військово-технічного співробітництва", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, під час виставки "Зброя та безпека" ДП "Спецтехноекспорт" підписало з турецькою компанією Aselsan меморандум про організацію спільного виробництва засобів радіозв'язку в Україні, а держконцерн "Укроборонпром" - з чеською компанією EXCALIBUR про об'єднання зусиль для розробки, виготовлення і просування інноваційної продукції в області бронетехніки.